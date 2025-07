Williams Osakwe | è la nuova punta Zenith

Mancava un attaccante per chiudere la rosa della prima squadra e l’attaccante è arrivato in casa Zenith Prato. Non si tratta però di Caggianese, che alla fine si è accordato con la Lucchese. La società amaranto ha ufficializzato l’ingaggio della punta da affiancare a Del Pela, Parrini e Mertiri, completando così il reparto a disposizione del tecnico Simone Settesoldi con l’arrivo direttamente dall’Umbria di Williams Olisaemeka Osakwe. Attaccante classe 2004, capace di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo, Osakwe è cresciuto nel settore giovanile dell’Arezzo prima di mettersi in mostra in Serie D con la maglia dell’Orvietana (10 presenze e 1 gol). 🔗 Leggi su Lanazione.it

