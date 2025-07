West Nile terzo morto in Campania | è il sesto in pochi giorni in Italia

Continua a salire il numero delle vittime del virus West Nile. Morta un’altra persona in Campania: un 68enne di Trentola Ducenta (Caserta), deceduto nella serata del 28 luglio all’ ospedale di Aversa. Si tratta della settima vittima da inizio anno e della sesta nel giro di pochi giorni tra Campania e Lazio. Sempre oggi erano arrivate la notizia della morte di un 86enne all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina (tra i primi contagiati nel Lazio) e di un altro uomo in Campania, un 74enne di Pomigliano d’Arco, che era stato ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli il 20 luglio. Nello stesso giorno era morta una 82enne all’ospedale di Fondi (Latina), mentre il domenica 28 era deceduto un 77enne che era stato ricoverato presso l’Istituto Spallanzani di Roma dopo un recente soggiorno a Baia Domizia (Caserta). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - West Nile, terzo morto in Campania: è il sesto in pochi giorni in Italia

In questa notizia si parla di: campania - west - nile - pochi

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

West Nile in Campania, ultime notizie: un caso sospetto a Salerno e altri tre sul litorale casertano - Febbre West Nile: ci sono tre nuovi casi sospetti in attesa di conferma nella zona del litorale casertano, per altrettanti ricoveri all?ospedale di Aversa e un quarto paziente con sintomi.

West Nile, c’è la terza vittima in Campania: è un 68enne di Trentola Ducenta - La Campania registra la terza vittima del virus West Nile dall’inizio dell’anno. Si tratta di un uomo di 68 anni, residente a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, deceduto nella serata di ieri presso l’ospedale “Moscati” di Aversa.

“Occhi aperti, ma non credo ci sia motivo per avere particolare allarme” Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania per il Partito Democratico, ha spiegato la recente ondata di paura per la Febbre del Nilo, la West Nile che in Campania conta due Vai su Facebook

In Campania e Lazio altre due vittime del virus West Nile - SanitĂ - http://Ansa.it Vai su X

West Nile, 6 vittime in Italia. Esperti: Rafforzare la vigilanza; West Nile, registrate nuove vittime in Campania e nel Lazio; In Campania e Lazio altre due vittime del virus West Nile.

Virus West Nile: morto un 74enne all’ospedale del Mare di Napoli. È la seconda vittima in Campania - La prima vittima, invece, una donna di 82 anni residente a Nerola, provincia di Roma, è morta il 20 luglio all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, provincia di Latina. Scrive tg.la7.it

West Nile: terzo morto in Campania, è il settimo in Italia - Un sessantottenne di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, è il terzo morto per il virus West Nile in Campania, il settimo in Italia da inizio anno: l'uomo, secondo quanto si è appreso, è decedut ... Riporta ansa.it