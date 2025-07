West Nile terzo decesso in Campania De Luca | Nessun allarme ma bisogna tenere gli occhi aperti

"Non c'è preoccupazione, da un punto di vista statistico è una situazione meno preoccupante dell'anno scorso, nel senso che l'anno scorso abbiamo avuto piĂą decessi di quanti ne registriamo oggi". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è espresso sulla situazionedella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

“Occhi aperti, ma non credo ci sia motivo per avere particolare allarme” Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania per il Partito Democratico, ha spiegato la recente ondata di paura per la Febbre del Nilo, la West Nile che in Campania conta due Vai su Facebook

West Nile, Vincenzo De Luca: “Massima attenzione, ma nessun motivo d’allarme” - De Luca invita tutti alla calma sulla Febbre del Nilo: "Occhi aperti, ma non credo ci sia motivo per avere particolare allarme" ... Segnala fanpage.it

