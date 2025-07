west nile stop temporaneo alle donazioni di sangue in 31 province italiane

Il Centro nazionale sangue ha disposto il divieto temporaneo di donare sangue per chi ha soggiornato almeno una notte, tra l’estate e l’autunno 2025, in 31 province italiane considerate a rischio per la febbre West Nile. Per continuare a donare, è possibile sottoporsi al test WNV NAT. Il blocco dura 28 giorni dal rientro, salvo esito negativo del test. Dall’inizio dell’anno sono sette i decessi per West Nile in Italia, una malattia trasmessa dalle zanzare che raramente causa sintomi gravi ma può essere pericolosa per le persone fragili. Le province interessate dalla restrizione. Venezia, Oristano, Modena, Torino, Parma, Piacenza, Rovigo, Lodi, Pavia, Cremona, Padova, Reggio Emilia, Mantova, Latina, Forlì-Cesena, Lecce, Ferrara, Verona, Treviso, L’Aquila, Napoli, Caserta, Udine, Novara, Milano, Bologna, Ravenna, Lecco, Varese, Roma, Frosinone. 🔗 Leggi su Lettera43.it

