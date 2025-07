West Nile stop alle donazioni del sangue in 31 province | c' è anche L' Aquila

C'√® anche L'Aquila fra le 31 province in cui √® stata disposta la sospensione della donazione di sangue ed emocomponenti per 28 giorni. Blocco anche alla donazione di cellule staminali emopoietiche in Abruzzo o in alternativa bisogner√† sottoporsi a un test per rilevare il virus.Si tratta di una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: sangue - province - aquila - west

West Nile, restrizioni delle donazione di sangue per 31 province - Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 31 le province sottoposte a limitazioni delle donazioni per contrasto del virus West Nile.

West Nile, donazioni di sangue limitate e sospensione per 28 giorni contro il virus e i contagi. Come funziona e in quali province - VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA - Ci sono anche Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Udine tra le 31 province italiane in cui il Centro Nazionale Sangue ha imposto limitazioni alla donazione di.

West Nile in Lombardia, limitate le donazioni di sangue in 6 province (tra cui Milano): come si trasmette - Milano ‚Äď Il virus West Nile torna a preoccupare in Italia e in Lombardia, costringendo le autorit√† sanitarie a disporre misure restrittive per le donazioni di sangue.

West Nile, stop alle donazioni del sangue in 31 province: c'è anche L'Aquila https://ift.tt/EH4N6dT https://ift.tt/Dm6t2jU Vai su X

#Virus #WestNile, 82enne morta nel Lazio. Era ricoverata dal 14 luglio per febbre e stato confusionale. Al momento altri 6 casi confermati nella Regione, tutti nella provincia di Latina come la vittima. Due sono in condizioni critiche per comorbidità di altre pato Vai su Facebook

West Nile, stop alle donazioni del sangue in 31 province: c'è anche L'Aquila; West Nile, stop alle donazioni del sangue in 31 province: c'è anche L'Aquila; Virus West Nile, stop donazioni di sangue o test anche nella Marca.

West Nile, restrizioni donazione sangue per 31 province: c'è anche Parma - Le province interessate dai provvedimenti restrittivi e citate dal Centro Nazionale Sangue sono: Bologna, Caserta, Cremona, Ferrara, Forlì- Come scrive gazzettadiparma.it

Allarme West Nile in Lombardia, limitate le donazioni di sangue in 6 province (tra cui Milano): come si trasmette - Milano, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese tra le 31 province italiane con restrizioni per il virus trasmesso dalle zanzare comuni. Scrive ilgiorno.it