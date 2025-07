West Nile sindaco corre ai ripari Subito disinfestazione contro le zanzare

Il Comune di Portico di Caserta ha programmato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida per mercoledì 30 luglio a partire dalle ore 23, in risposta all’emergenza sanitaria legata al virus West Nile.L’operazione, disposta dal sindaco Giuseppe Oliviero e dalla delegata alla Sanità . 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: west - nile - sindaco - disinfestazione

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

Anche Benevento si attiva contro il virus West Nile. Il sindaco Clemente Mastella ha annunciato un intervento straordinario di disinfestazione, in... Vai su Facebook

West Nile, a Rende c'è un caso sospetto. A dare la notizia, mentre gli accertamenti sono ancora in corso, il sindaco Principe. L'amministrazione comunale ha già disposto una disinfestazione straordinaria. Leggi l'articolo completo: Vai su X

West Nile, muore 80enne. Il sindaco di Maddaloni: “Maxi disinfestazione”; West Nile, il sindaco di Telese: Nessun caso, servono prudenza e buon senso. A breve disinfestazione; Telese Terme al via la disinfestazione: nessun caso di West Nile Virus, ma massima attenzione.

West Nile, il sindaco: «No ad allarmismi, nessun caso a Telese» - Il Comune di Telese Terme, in merito alla diffusione del West Nile Virus in alcune regioni italiane, tiene a informare che «la cittadinanza che non è stato registrato ... Lo riporta msn.com

West Nile, cresce l’allarme per i focolai: disinfestazioni a tappeto in vari comuni. Almeno 50 casi, 4 le vittime - Cresce l'allarme per West Nile: disinfestazioni in vari comuni italiani, come a Fiumicino e Caivano. Da leggo.it