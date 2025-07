West Nile seconda vittima anche nel Lazio | ora è allarme

Dopo un decesso in Piemonte nei mesi scorsi e la morte di una donna di 82 anni a Latina lo scorso 20 luglio, oggi altri due decessi si sono registrati nel Lazio e in Campania C’è da registrare una seconda vittima del virus West Nile anche nel Lazio. Il paziente di 77 anni, ricoverato da giorni all’istituto Spallanzani di Roma, è morto all’alba di oggi. Aveva patologie croniche ed era reduce da un trapianto cardiaco. L’uomo viveva in provincia di Latina dove il virus ha già colpito una volta e poi era stato trasferito all’ospedale specializzato proprio in malattie infettive della Capitale. – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

