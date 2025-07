West Nile saliti a sette i morti in Italia

Sono saliti a sette in Italia i morti causati dalla Febbre del Nilo occidentale. Dopo un decesso in Piemonte nei mesi scorsi, altri sei morti sono stati registrati a luglio: tre nel Lazio e tre in Campania. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it ¬© Tv2000.it - West Nile, saliti a sette i morti in Italia

Hamas, 'saliti a 59 i morti per fuoco israeliano su area aiuti' - Il ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas afferma che il bilancio dell'attacco odierno israeliano contro i palestinesi che aspettavano gli aiuti a Khan Younis è salito a 59 morti.

Soccorritori Gaza, 'saliti a 60 i morti, 31 vicino area aiuti' - La protezione civile di Gaza ha dichiarato che 31 palestinesi in cerca di aiuti umanitari sono tra le almeno 60 persone uccise oggi dalle forze israeliane, l'ultimo di una serie di attacchi vicino ai centri di distribuzione degli aiuti.

West Nile, terza vittima in Campania: un 68enne nel Casertano. Sette i morti in Italia; Israele annuncia ripresa aiuti. Sa'ar a Tajani: Tregua umanitaria di un giorno.

West Nile, salgono a 7 i morti in Italia. Allarme in Lazio e Campania - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Incidenti in Italia 2024, 3.030 morti su strade, allarme sicurezza - Nel 2024 aumentano incidenti e feriti in Italia: 3. Si legge su motori.quotidiano.net