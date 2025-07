West Nile salgono a tre le vittime in Campania È la settima in Italia Stop alle donazioni di sangue in 31 province

Sono salite a tre le vittime per il virus West Nile in Campania. L’ultimo caso è quello di un sessantottenne di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Si tratta del settimo in Italia da inizio anno: l’uomo, secondo quanto si è appreso, è deceduto ieri sera al presidio ospedaliero di Aversa (Caserta). Prima di lui un uomo di 74 anni è morto venerdì scorso all’Ospedale del Mare di Napoli. Nato a Pomigliano d’Arco, era stato trasferito d’urgenza in ospedale il 20 luglio scorso per un’emorragia digestiva. Due giorni dopo sono comparsi la febbre e uno stato confusionale, un quadro clinico aggravato da un’insufficienza renale. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: west - nile - vittime - campania

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

West Nile, terzo morto in Campania: 7 vittime in Italia. Dai decessi in anticipo alle zone dei contagi che cambiano, cosa sta succedendo https://msn.com/it-it/salute/other/west-nile-terzo-morto-in-campania-7-vittime-in-italia-dai-decessi-in-anticipo-alle-zone-dei- Vai su X

#WestNile, contagi in aumento. Salgono a sei le vittime tra Lazio e Campania. Sedici i nuovi casi nel Lazio. Gli esperti: “Nessun allarmismo”. #Tg1... Vai su Facebook

West Nile, il virus fa paura: salgono a sette le vittime. Stop donazioni di sangue in 31 province; West Nile, altre 3 vittime in Campania e Lazio. Dall’inizio dell’anno sono 7 in Italia; West Nile, salgono a 7 i morti in Italia. Allarme in Lazio e Campania.

West Nile, altre 3 vittime in Campania e Lazio. Dall’inizio dell’anno sono 7 in Italia. Restrizioni a donazione sangue per 31 province - I governatori invitano alla calma: "Niente allarmismi, non è il Covid" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

West Nile, altre due vittime: una nel Lazio e una in Campania. Come difendersi dalle zanzare - Un 74enne di Pomigliano d’Arco è morto venerdì scorso, ma la notizia si è appresa nelle ultime ore. Segnala quotidiano.net