West Nile restrizione per le donazioni di sangue anche a Parma

Tornano come ogni estate, insieme alle zanzare, gli arbovirus di origine tropicale che fanno scattare il piano di sorveglianza previsto dal Centro Nazionale Sangue sulle donazioni di sangue ed emocomponenti, con l’obiettivo di individuare le infezioni in fase precoce, evitare le sospensioni dal. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Allarme West Nile in Lombardia, limitate le donazioni di sangue in 6 province (tra cui Milano): come si trasmette - Milano, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese tra le 31 province italiane con restrizioni per il virus trasmesso dalle zanzare comuni. ilgiorno.it scrive

West Nile, restrizioni alla donazione del sangue a Torino e Novara - Sono fra le 31 province italiane in cui sono state riscontrate zanzare positive al virus. Secondo rainews.it