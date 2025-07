West Nile | morto un detenuto ai domiciliari nel Casertano vittima anche un 86enne a Latina

Trentola Ducenta, il 68enne morto a casa mentre scontava i domiciliari. Il virus West Nile continua a mietere vittime in Italia. L'ultimo caso si è verificato ad Aversa (Caserta), dove un uomo di 68 anni è morto all'ospedale "Moscati" dopo aver contratto l'infezione. Si tratta della terza vittima registrata in Campania e la seconda nel Casertano. L'uomo, residente a Trentola Ducenta, si trovava agli arresti domiciliari per un cumulo di pene. Da mesi la sua salute era fortemente compromessa e spesso otteneva permessi per ricevere cure mediche. Secondo quanto ricostruito, il 68enne si era presentato al Pronto soccorso con febbre alta e malessere generalizzato.

Far west ai Tamburi, sparatoria alle case parcheggio: un morto e una persona in gravissime condizioni - Una sparatoria si è verificata al quartiere Tamburi di Taranto, nella zona della case parcheggio. Ci sarebbero un morto e una persona ferita in maniera gravissima che lotterebbe tra.

Insetti killer: una vittima a Roma per una puntura di zanzara (West Nile), un morto a Parma per un calabrone - Non c’è solo l’allarme West Nile per le punture di zanzara a turbare l’estate degli italiani. Un uomo di 65 anni è morto per uno shock anafilattico causato dalla puntura di un calabrone: è avvenuto nel tardo pomeriggio a Scurano, frazione di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma.

West Nile, seconda vittima nel Lazio: morto un 77enne, era stato in vacanza a Baia Domizia - Il virus West Nile miete un'altra vittima nel Lazio. Il paziente di 77 anni, morto all'alba di oggi all'istituto Spallanzani di Roma, aveva patologie croniche e aveva subito un.

