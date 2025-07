West Nile la mappa delle aree a rischio | ecco dove L' esperta | Focolai ripetuti nel tempo Sette morti in Italia

Tre morti nel Lazio, tre in Campania e uno in Piemonte. Sale il bilancio delle vittime. Con quella di Latina e i tre decessi segnalati in Campania, sono 7 i morti quest'anno in Italia.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - West Nile, la mappa delle aree a rischio: ecco dove. L'esperta: «Focolai ripetuti nel tempo». Sette morti in Italia

In questa notizia si parla di: morti - italia - west - nile

L’operaio pugliese fra gli oltre duecento morti in incidenti sul lavoro in Italia da inizio anno Solo ieri tre deceduti - L’operaio di San Nicandro Garganico aveva 47 anni. Ieri pomeriggio è morto a Paliano, provincia di Frosinone, folgorato da una scossa elettrica mentre era al lavoro alle prese con pannelli fotovoltaici.

“12mila morti l’anno in Italia per i gas ‘killer’ nelle cucine, siamo il Paese più colpito in Europa”: l’allarme nel novo studio. Ecco cosa sono e come evitarli - Ogni volta che accendiamo i fornelli a gas per cucinare, potremmo mettere inconsapevolmente a rischio la nostra stessa vita.

Morti sul lavoro in Italia nel primo trimestre 2025: le vittime crescono del 10% - MESTRE – Morti sul lavoro in Italia nel primo trimestre 2025: le vittime crescono del 10%. Sul podio dell’insicurezza nazionale in zona rossa ci sono: Basilicata, Trentino-Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania.

Salgono a cinque i morti per il virus West Nile in Italia negli ultimi giorni: tre ne Lazio e due in Campania Vai su X

Ecco i dati dei casi di infezioni da West-Nile in Italia negli ultimi 3 anni 2022: 588 casi, 37 morti 2023: 332 casi, 27 morti 2024: 460 casi, 20 morti Quasi 1500 casi con 84 morti sono numeri importanti di fronte ai quali l’Italia non ha fatto abbastanza per quel che Vai su Facebook

West Nile: salgono a 5 i morti in Italia nel 2025; West Nile, il virus che fa paura: salgono a sei le vittime in Italia; West Nile: salgono a 5 i morti in Italia nel 2025.

West Nile, 6 morti in Italia: cosa sta succedendo? Decessi in anticipo rispetto al 2024 (e cambiano le zone dei contagi) - Con gli ultimi 2 decessi segnalati nel Lazio e in Campania, salgono a 6i morti da virus West Nile quest'anno in Italia. Come scrive msn.com

West Nile, 6 i morti in Italia: dai decessi in anticipo rispetto al 2024 alle zone dei contagi che cambiano, cosa sta succedendo - Con gli ultimi due decessi segnalati nel Lazio e in Campania, salgono a sei i morti da virus West Nile nel 2025 in Italia. Scrive msn.com