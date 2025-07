West Nile intervista al medico | Impossibile riconoscere il contagio in base ai sintomi

Federico Gobbi, infettivologo di Negrar: "La malattia è insidiosa per chi la contrae, ma anche per chi deve fare una diagnosi. E non ci sono vaccini".

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

West Nile: prevenzione diagnosi e terapia intervista a Ivan Gentile Ordinario Malattie Infettive Università degli Studi Federico II di Napoli

Il professore del Campus Bio-Medico di Roma spiega come convivere con il virus e quali accorgimenti adottare per evitare l'infezione. Nell'80% dei casi è asintomatica, ma può diventare pericolosa per le persone fragili. "Nessun allarme, ma servono attenzioni"

West Nile, l'esperto Ciccozzi: "Non è il caso di fare allarmismi; Dal Lazio alla Campania sale l'allarme West Nile. Altri due morti per il virus.

West Nile, l'esperto Ciccozzi: "Non è il caso di fare allarmismi" - Medico di Roma spiega come convivere con il virus e quali accorgimenti adottare per evitare l'infezione.