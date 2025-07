West Nile e Chikungunya a confronto | come si trasmettono i sintomi e le cure disponibili

Con l’estate 2025 è tornata l’attenzione su due virus “sorvegliati speciali” che da anni circolano anche nel nostro Paese: il virus Chikungunya e il West Nile virus, noto anche come Febbre del Nilo Occidentale. Due infezioni differenti per origine, vettori e impatto clinico, ma accomunate dalla. 🔗 Leggi su Today.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

Non basta il West Nile. Un altro virus incombe sull'estate. Anche questo viene trasmesso dalle zanzare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità martedì ha lanciato l'allarme per il chikungunya. L'incubo è che possa esserci una nuova epidemia dopo quella d

West Nile e Chikungunya: due virus diversi, ma con punti in comune. Sintomi e trattamento: cosa serve sapere - Ma fra tre delle più temute infezioni trasmesse da questi insetti - Si legge su informazione.it

Dengue, Chikungunya e West Nile: quali sono le differenze tra le infezioni da zanzara - Introduzione Sono quattro, dall'inizio dell'anno, le vittime del virus West Nile in Italia. Lo riporta informazione.it