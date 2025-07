West Nile Asl e sindaci fanno fronte comune Il ruolo strategico dei medici di base

Salgono a tre nel Lazio e a sei in Italia i decessi causati dal virus “west nile” e l'ultimo è stato registrato oggi proprio nel capoluogo pontino: a Latina, presso l’ospedale Santa Maria Goretti, è deceduto un uomo di 86 anni, ricoverato da diversi giorni. In base alle prime informazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

#Napoli - Virus West Nile: primo caso confermato al Cardarelli, scattano le misure di prevenzione. Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV

West Nile, il sindaco: «No ad allarmismi, nessun caso a Telese» - Il Comune di Telese Terme, in merito alla diffusione del West Nile Virus in alcune regioni italiane, tiene a informare che «la cittadinanza che non è stato registrato ... Scrive msn.com

West Nile, il sindaco di Telese: “Nessun caso, servono prudenza e buon senso. A breve disinfestazione” - In relazione alla diffusione del West Nile Virus in alcune regioni italiane, il Comune tiene a informare la cittadinanza che non è stato registrato alcun caso di infezione nella nostra città. Secondo ntr24.tv