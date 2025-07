Wesley si presenta alla Roma | Sono molto contento di essere qui Voglio raggiungere quell’obiettivo

Wesley-Roma, è ufficiale: il brasiliano sbarca in giallorosso fino al 2030. Ecco le sue dichiarazioni Il trasferimento di Wesley alla Roma è finalmente ufficiale. Il giovane terzino brasiliano arriva dal Flamengo per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, con l’aggiunta di 5 milioni di bonus legati a determinati obiettivi. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Wesley si presenta alla Roma: «Sono molto contento di essere qui. Voglio raggiungere quell’obiettivo»

