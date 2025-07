Weah Marsiglia solo alle condizioni della Juve | l’operazione potrà essere chiusa soltanto a queste cifre! Tutti i dettagli

e le ultimissime novitĂ . Il futuro di Timothy Weah alla Juventus continua a essere in bilico, con il calciatore che ha ormai trovato un accordo con l’ Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno statunitense ha giĂ raggiunto un’intesa con il club francese per un contratto quinquennale, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro  netti a stagione. Tuttavia, la trattativa tra il Marsiglia  e la Juve  è attualmente in stallo, a causa della valutazione economica imposta dai bianconeri per il trasferimento del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

