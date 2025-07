Wanda Nara mostra l' attico a Milano | Non mi sono mai arresa Ma il web la attacca

Wanda Nara non è certo un personaggio pubblico che passa inosservato o non ama focalizzare su di sé l'attenzione, e non ha fatto eccezione neppure nell'ultimo video divenuto virale sul web in cui è apparsa protagonista. In questo caso tuttavia, diversamente da altre circostanze, non si tratta di un post personale su Instagram o di un nuovo episodio della telenovela della separazione traumatica da Mauro Icardi, bensì di un servizio di Mtv Cribs Italia, trasmissione che si occupa di mostrare al pubblico le case dl lusso in cui vivono i vip. Ed è ciò che ha fatto per l'appunto Wanda Nara, la quale ha presentato dinanzi alle telecamere il suo attico del valore di milioni di euro sito nel centro di Milano: una residenza da mille e una notte che nasce dalla fusione di quattro distinti appartamenti, dotata di ogni genere di comfort, a partire dalla piscina ricavata sulla terrazza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

