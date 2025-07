Volley l’Italia regola l’Iran e vince il girone ai Mondiali U19 | ora un ottavo agevole

L’Italia ha sconfitto l’Iran per 3-1 (25-16; 26-28; 26-24; 25-17) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva ai Mondiali Under 19 di volley maschile, conquistando così il primo posto nel gruppo C. Dopo il passo falso iniziale (ko al tie-break contro la Polonia), gli azzurri hanno prontamente rialzato la testa e hanno regolato Tunisia, Egitto e Spagna, prima dell’affermazione odierna contro i persiani, al termine di una partita combattuta nei due parziali centrali decisi ai vantaggi. La nostra Nazionale ha così chiuso al comando il proprio raggruppamento con 4 successi (13 punti), davanti a Spagna (4 vittorie, 11 punti), Iran e Polonia (3 successi, 9 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia regola l’Iran e vince il girone ai Mondiali U19: ora un ottavo agevole

Volley femminile, l’Italia debutta con una vittoria: Germania sconfitta senza le big - L’Italia ha incominciato la stagione agonistica battendo la Germania per 3-1 (25-18; 20-25; 25-17; 25-21) nell’amichevole andata in scena al PalaIgor di Novara.

LIVE Italia-Germania 3-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre partono col piede giusto! Bene muro e attacco 