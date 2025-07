Vlahovic Milan è braccio di ferro sul costo del cartellino! La valutazione della Juve oscilla su quella cifra ma per i rossoneri la quotazione è alta soprattutto per questo motivo Ultimissime

Vlahovic Milan, la Vecchia Signora alza il tiro della valutazione per il suo numero 9: vale quella cifra, ma i rossoneri nicchiano.. Dusan Vlahovic, nonostante i numerosi interessamenti durante l’estate, sembra ancora essere al centro delle trattative di mercato: il Milan continua a monitorare la situazione dell’attaccante serbo. Secondo quanto riferito da Daniele Miceli su Sportmediaset, il Milan ha manifestato interesse per Vlahovic, ma al momento l’attaccante non rappresenta una prioritĂ per i rossoneri. La valutazione della Juventus per il giocatore, infatti, si attesta tra 25 e 30 milioni di euro, una cifra che, stando a quanto riportato, è considerata troppo alta dal club milanista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, è braccio di ferro sul costo del cartellino! La valutazione della Juve oscilla su quella cifra, ma per i rossoneri la quotazione è alta soprattutto per questo motivo. Ultimissime

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

Calciomercato Milan News/ Vlahovic, c’è la cifra che sbloccherebbe l’affare. Jashari standby (29 luglio 2025) - 5 milioni per evitare la minusvalenza con l'attaccante serbo: la situazione (29 luglio 2025) ... Riporta ilsussidiario.net

Calciomercato Milan, dilemma Vlahovic: partita a scacchi - Calciomercato Milan, partita a scacchi con la Juve per Dusan Vlahovic: ecco tutti i costi della possibile operazione coi bianconeri Il futuro di Dusan Vlahovic è avvolto nell’incertezza, con il calcio ... milannews24.com scrive