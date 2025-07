Vlahovic Juventus cosa succede? Strategia attendista del serbo ora non si può escludere nemmeno questo scenario! Ultimissime

sul centravanti. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi principali in casa Juventus, ma la situazione rimane incerta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il mercato Juventus  ha fissato il prezzo del suo attaccante serbo tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe rappresentare il punto di partenza per qualsiasi trattativa di cessione. Nonostante l’interesse di diversi club, tra cui spicca quello del Milan, l’offerta concreta per Vlahovic  ancora non è arrivata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, cosa succede? Strategia attendista del serbo, ora non si può escludere nemmeno questo scenario! Ultimissime

In questa notizia si parla di: juventus - cosa - succede - strategia

Vlahovic Juventus, futuro già deciso? Le ultime novità tra rinnovo al ribasso e possibile cessione. Cosa filtra sull’attaccante serbo - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, futuro già deciso? Le ultime novità sul serbo: cosa filtra in vista della prossima stagione.

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco - di Redazione JuventusNews24 Tah Juventus: quella big europea ha concordato l’offerta decisiva da presentare al difensore, ma sarà lui a decidere: i dettagli.

Cosa serve alla Juventus per conquistare un posto in Champions League - A due giornate dalla fine la corsa al quarto posto, che dà l`accesso alla prossima Champions League, è ancora più accesa che mai.

Juventus-Douglas Luiz, il giorno dopo la rottura: confronto con gli agenti del brasiliano, la strategia del club Vai su Facebook

Juve, il caso Vlahovic: Tudor punta su di lui, cambiano le strategie di mercato. Cosa succede; Il desiderio di Gyokeres e il destino di Osimhen: la strategia Juve per l'attaccante; Giuntoli svela la strategia della Juve nel mercato di gennaio: perché sono arrivati Veiga e Kelly.

Calciomercato Juventus, rischio beffa per l’obiettivo: inserimento a sorpresa di quel club tedesco! Cosa succede - Cosa succede e ultime sule mosse dei bianconeri Il futuro di Jadon Sancho potrebbe presto portarlo d ... juventusnews24.com scrive

Juventus, quanto rende la Next Gen? Il modello di business, i ricavi e la strategia del club - Molto spesso, quando la Juventus cede uno dei giovani calciatori provenienti dalla Next Gen, ed è una cosa che negli ultimi anni succede sistematicamente,. Come scrive ilbianconero.com