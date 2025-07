Vlahovic al Milan l’Arabia Saudita dà un mano | Allegri gongola

L’attaccante serbo verso la svolta, sta succedendo in queste ore: i dettagli e il nodo da sciogliere. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre piaciuto lontano dalla Juventus. Non è un mistero che il club bianconero voglia lasciarlo partire e che alla finestra ci sia il Milan sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri. (Ansa) tvplay.it L’attaccante serbo è reduce da una stagione deludente con la maglia della Vecchia Signora, che dopo due stagioni e mezzo vuole cederlo per sbloccare un mercato estivo finora quasi immobile. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Vlahovic al Milan, l’Arabia Saudita dĂ un mano: Allegri gongola

In questa notizia si parla di: vlahovic - milan - allegri - arabia

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

Il #Milan ha incassato il si di Dusan #Vlahovic e si appresta a dare il via alla trattativa con la #Juventus per volontà di Massimiliano #Allegri. Fino ad oggi le uniche offerte ricevute dal serbo sono state quella del #Fenerbahce e quelle dall’Arabia Saudita, tut Vai su Facebook

Ancora #Galeone: “#Sacchi dice che il #Napoli farà il bis Scudetto? Arrigo non ne azzecca più una! Fossi in #Conte mi toccherei… L’addio di #Inzaghi all’#Inter? Mi hanno riferito che 4 mesi prima la moglie era andata in Arabia per definire il contrattone…” Vai su X

Vlahovic, nelle prossime ore l'agente discuterà l'uscita con la Juventus: il Milan è la prima scelta del giocatore; Vlahovic al Milan, il piano di Tare per sfilarlo alla Juve e rinforzare l’attacco di Allegri; Vlahovic apre al Milan di Allegri: contatti in corso, ma serve un’intesa.

Calciomercato Milan, Vlahovic e la dirigenza sono ai ferri corti e Allegri e Tare hanno le idee chiare: cosa sta succedendo - Calciomercato Milan, Vlahovic e la dirigenza sono ai ferri corti e Allegri e Tare hanno le idee chiare: cosa sta succedendo. Secondo milannews24.com

Vlahovic strizza l’occhio ad Allegri, la mossa che aiuta il Milan: assist decisivo? - Più chance di vederlo in maglia rossonera Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri prende forma, e non solo sul mercato. Da milannews24.com