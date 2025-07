Vittorio era scomparso da 8 giorni | poi l’annuncio drammatico

Vittorio era stato visto l’ultima volta la sera del 21 luglio, mentre faceva ritorno a casa in moto dopo aver trascorso una serata con amici. Il suo improvviso allontanamento aveva destato immediata preoccupazione tra i familiari, che avevano denunciato la scomparsa poche ore dopo. 8 giorni dopo la drammatica scoperta. Leggi anche: Il suo cuore si ferma per 17 minuti: il racconto choc: “Cosa ho visto dopo la morte” La scomparsa di Vittorio Buccioli. Vittorio Buccioli, un uomo di 58 anni residente a Ravenna, è stato trovato privo di vita dopo essere scomparso per 8 giorni. Il corpo di Buccioli è stato rinvenuto nella mattinata di martedì 29 luglio, in un fosso ai margini di una strada secondaria nelle vicinanze di Casalborsetti, in provincia di Ravenna, non lontano dalla sua abitazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Vittorio era scomparso da 8 giorni: poi l’annuncio drammatico

In questa notizia si parla di: vittorio - giorni - scomparso - annuncio

Trovato morto 8 giorni dopo l’incidente: Vittorio Buccioli era scomparso dopo una cena al mare - Ravenna, 29 luglio 2025 – È stato ritrovato senza vita questa mattina Vittorio Buccioli, il 58enne di Casalborsetti di cui si erano perse le tracce la sera del 21 luglio.

Vittorio Buccioli scompare nel nulla dopo la cena: trovato morto 8 giorni dopo in un fosso con la moto - Il 58enne Vittorio Buccioli e la motocicletta erano finiti in un fossato ai margini della strada all'altezza di una curva non lontano da casa sua a Casal Borsetti, a Ravenna, ma erano nascosti dalla vegetazione alta.

Vittorio Buccioli trovato morto in un fosso: era scomparso da 8 giorni - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tragico ritrovamento a Casal Borsetti. Vittorio Buccioli, 58 anni, è stato ritrovato senza vita questa mattina, 29 luglio, a otto giorni dalla scomparsa, in un fossato ai margini di una strada nei pressi di Casal Borsetti, frazione del comune di Ravenna.

Scomparso dopo una cena otto giorni fa, ritrovato morto Vai su X

Il corpo senza vita del ragazzo di 16 anni scomparso da due giorni nel Po, all'altezza di Pavia, è stato ritrovato dai vigili del fuoco. Il cadavere è stato individuato e recuperato dai soccorritori fluviali nei pressi del Ponte della Becca, in località Spessa https://shor Vai su Facebook

Trovato morto 8 giorni dopo l’incidente: Vittorio Buccioli era scomparso dopo una cena al mare; Ravenna, Vittorio Buccioli era scomparso dopo una cena: «Trovato morto dopo otto giorni»; Scompare dopo una cena, Vittorio Buccioli ritrovato morto dopo 8 giorni: il cadavere individuato dal figlio grazie al gps della moto.

Trovato morto 8 giorni dopo l’incidente: Vittorio Buccioli era scomparso dopo una cena al mare - Era svanito nel nulla la sera del 21 luglio, quando ha saluto l’amico e ha preso la moto per tornare a casa, a Casalborsetti. Segnala msn.com

Vittorio Buccioli scompare nel nulla dopo la cena: trovato morto 8 giorni dopo in un fosso con la moto - Il 58enne Vittorio Buccioli e la motocicletta erano finiti in un fossato ai margini della strada all'altezza di una curva non lontano da casa sua a Casal ... fanpage.it scrive