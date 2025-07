Vittorio Buccioli trovato morto in un fosso | era scomparso da 8 giorni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tragico ritrovamento a Casal Borsetti. Vittorio Buccioli, 58 anni, è stato ritrovato senza vita questa mattina, 29 luglio, a otto giorni dalla scomparsa, in un fossato ai margini di una strada nei pressi di Casal Borsetti, frazione del comune di Ravenna. Accanto a lui la sua motocicletta, con la quale stava rientrando a casa dopo una cena con amici a Punta Marina Terme. Il corpo e il mezzo erano nascosti dalla vegetazione alta, motivo per cui nessuno si era accorto della loro presenza, nonostante si trovassero vicino alla carreggiata, in prossimità di una curva. Le ricerche e l’appello della famiglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Vittorio Buccioli trovato morto in un fosso: era scomparso da 8 giorni

