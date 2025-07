Vittorio Buccioli scompare nel nulla dopo la cena | trovato morto 8 giorni dopo in un fosso con la moto

Il 58enne Vittorio Buccioli e la motocicletta erano finiti in un fossato ai margini della strada all'altezza di una curva non lontano da casa sua a Casal Borsetti, a Ravenna, ma erano nascosti dalla vegetazione alta. Per questo per oltre una settimana nessuno si è accorto della presenza della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trovato morto 8 giorni dopo l’incidente: Vittorio Buccioli era scomparso dopo una cena al mare - Ravenna, 29 luglio 2025 – È stato ritrovato senza vita questa mattina Vittorio Buccioli, il 58enne di Casalborsetti di cui si erano perse le tracce la sera del 21 luglio.

