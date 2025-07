Visite mediche | il piano della regione per abbattere le liste d' attesa | Video

Esami e visite di sera dopo le 20 e nel weekend: una delle strategie d’urto messe in campo da regione Liguria per abbattere le liste d’attesa. I numeri dei primi sei mesi di sperimentazione.Ne parla Licia Casali della cronaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Visite mediche: il piano della regione per abbattere le liste d'attesa | Video

