Virus West Nile salgono ancora contagi e decessi | allarmi trascurati? L’esperto | Ora gli Enti possono fare molto poco Ecco come proteggersi

È possibile che in alcune aree del nostro Paese il virus West Nile sia stato se non dimenticato, quantomeno trascurato? Mentre continuano a salire contagi e decessi, ecco come lo Stato, le Regioni e gli Istituti lottano contro la malattia trasmessa dalle zanzare. Salgono a sette i decessi per virus West Nile in Italia, la maggioranza tra Lazio e Campania. Solo oggi sono morte tre persone: un 74enne, un 68enne ed un 86enne. Sono scattate le bonifiche sul territorio tra le misure di prevenzione c’è anche lo stop alle donazioni di sangue in trentuno province. Virus West Nile, salgono ancora contagi e decessi: allarmi trascurati? L’esperto: “Ora gli Enti possono fare molto poco. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Virus West Nile, salgono ancora contagi e decessi: allarmi trascurati? L’esperto: “Ora gli Enti possono fare molto poco. Ecco come proteggersi”

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

Cos’è il virus West Nile che ha già ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. È la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com’è fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: «Così il virus può durare settimane» - Sono cinquantuno nuovi casi di infezione da West Nile Virus segnalati in Italia dal 12 al 18 settembre 2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

West Nile, il virus fa paura: salgono a sette le vittime. Stop donazioni di sangue in 31 province; Paura per la West Nile, nel Lazio morta una donna; Virus West Nile: morto un uomo allo Spallanzani, è la seconda vittima nel Lazio.

West Nile virus: sintomi, decessi, trasmissione, diffusione e prevenzione. Cosa c'è da sapere - La diffusione del virus del Nilo occidentale, trasmesso dalle zanzare, comincia a destare preoccupazioni anche in Italia per l'aumento dei casi con fenomeni gravi della malattia ...

West Nile, 6 i morti in Italia: cosa sta succedendo? Decessi in anticipo rispetto al 2024 (e cambiano le zone dei contagi) - Con gli ultimi 2 decessi segnalati nel Lazio e in Campania, salgono a 6i morti da virus West Nile quest'anno in Italia.