Virus West Nile la situazione a Viterbo

Nuove misure precauzionali adottate dalla Regione Lazio relative alla diffusione del West Nile. Più nello specifico, la Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria ha disposto l'estensione dell'esecuzione del test Nat (Nucleic acid test), su singolo campione, a tutti i donatori di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: nile - west - virus - situazione

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile: nessun allarmismo! La situazione in Campania è tranquilla: il virus West Nile è noto da tempo e, nella maggior parte dei casi, causa solo sintomi lievi simili all’influenza. Nei soggetti con difese immunitarie basse possono esserci complicanze che ric Vai su Facebook

Allarme West Nile, altri 12 contagi: il virus delle zanzare ad Aprilia https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/25/news/west_nile_12_contagi_virus_zanzare_aprilia-424751566/?rss&ref=twhl… Vai su X

West Nile virus: crescono i casi in Italia, rafforzate le misure di prevenzione; West Nile Virus e zanzare sono un rischio per la salute?; Quale zanzara trasmette la West Nile e come distinguerla dalle altre.

West Nile: primo decesso in Campania e secondo nel Lazio - Si tratta di due uomini anziani con patologie pregresse: i contagi avvenuti in provincia di Caserta. Come scrive ilsole24ore.com

West Nile, altri 3 morti: colpita anche la Campania. Nel Lazio sedici nuovi contagiati, la situazione - Tre morti accertate, il bollettino più triste dall’inizio della comparsa del virus West Nile. Si legge su ilmessaggero.it