Virus West Nile altre due vittime Massima allerta in Campania e Lazio

Salgono a quattro, dall’inizio dell’anno, le vittime per il virus West Nile in Italia. Dopo un decesso in Piemonte nei mesi scorsi e la morte di una donna di 82 anni a Latina lo scorso 20 luglio, ieri altri due decessi si sono registrati nel Lazio e in Campania. Nella prima regione è morto un uomo di 77 anni ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma: era affetto da patologie croniche e aveva subito un trapianto cardiaco. Aveva soggiornato nell’ultimo periodo a Baia Domizia, in provincia di Caserta, dove sono stati confermati nei giorni scorsi altri casi dell’infezione. L’altro paziente morto è un uomo 80enne originario di Maddaloni: era ricoverato all’ospedale di Caserta ed era affetto da gravi patologie pregresse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Virus West Nile, altre due vittime. Massima allerta in Campania e Lazio

