Violenza al pronto soccorso pretende i nomi dei medici e aggredisce infermiera | denunciata

Una donna di 48 anni è stata denunciata per minacce e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito una coordinatrice sanitaria al pronto soccorso del C.T.O. di Napoli. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna - il cui padre è ricoverato nel reparto - pretendeva di conoscere i nomi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

