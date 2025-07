Vincenzo Salemme torna in scena con Ogni promessa è debito per la tournée estiva 2025 ecco date e biglietti

Dopo il successo della stagione invernale, Vincenzo Salemme porta in tournée estiva la sua nuova commedia Ogni promessa è debito, tra Caserta, Roma, Lecce e Napoli: ecco date e biglietti. Dopo il grande successo raccolto nei principali teatri italiani durante la stagione invernale, Vincenzo Salemme torna in scena con la sua nuova commedia Ogni promessa è debito. La pièce, scritta e diretta dallo stesso Salemme, sarà protagonista di una tournée estiva che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia, da Caserta a Lecce, da Trani a Roma, con un gran finale previsto a Napoli. Ogni promessa è debito è prodotta da Chi è di scena, con tour organizzato e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

