Vinalia Spes contra spem è il tema della 32esima edizione

Tempo di lettura: 4 minuti L’imperdibile rassegna enogastronomica è in programma dal 4 al 10 agosto prossimo. Guardia Sanframondi si prepara ad accogliere la 32esima edizione di Vinalia, l’atteso appuntamento enogastronomico in programma dal 4 al 10 agosto. Quest’anno, l’evento si immerge nel tema “Spes contra spem” (“Sperando anche contro la speranza”), un invito alla speranza a non cedere, a continuare a lottare e a credere nel futuro, ad osare l’inosabile, anche quando le difficoltĂ sembrano insormontabili. La rassegna guardiese vanta i patrocini della Regione Campania, la Provincia di Benevento e del Comune di Guardia Sanframondi e il contributo della Camera di Commercio Irpinia Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

