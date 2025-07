Domani, dalle 19 fino a mezzanotte, in località Paderno di Mercato Saraceno, l’appuntamento è con Vigneti stellari, serata di osservazione astronomica nella natura accompagnata da degustazione vini e apericena. Organizzata dalla Tenuta Casali, a partire dalle 19 (sarà attivo un servizio navetta da Mercato a Paderno e disponibili anche percorsi a piedi e in bicicletta) sarà possibile gustare le specialità tipiche dell’Appennino dell’agriturismo Fangacci on the road, abbinandole a calici di vini e spumanti di Tenuta Casali ammirando il tramonto tra le vigne di uno dei punti più suggestivi di Mercato Saraceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigneti Stellari a Paderno con la Tenuta Casali