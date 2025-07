VIDEO | Risorse pubbliche anche a ditta sottoposta a interdittiva antimafia i retroscena degli arresti

Risorse pubbliche a una ditta sottoposta a interdittiva antimafia dal 2020 di cui è titolare il 36enne Antonino Giardina grazie trasferimenti di denaro provenienti dalle attività di una impresa fittiziamente intestata. E' quanto emerge dall'operazione antimafia eseguita all'alba di oggi dai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

