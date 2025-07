viaggio tra arte e devozione doppia inaugurazione con i tesori della diocesi

Taglio del nastro ieri per la mostra a tema " Immagini di maternitĂ . La bellezza della vita che nasce", accolta nel museo della Basilica della Madonna della Misericordia in piazza Strambi. L’esposizione è parte dell’iniziativa regionale per l’anno del Giubileo al fine di valorizzare il patrimonio artistico, spirituale e umano delle comunitĂ locali. Accanto a questa, anche la presentazione dell’ampliamento del museo della Mater Misericordiae della basilica stessa, tra storia e devozione religiosa. "Questa è una doppia inaugurazione – spiega il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi –: la prima, quella della sala giubilare che riprende il tema "Immagini di maternitĂ ", in un percorso che lega i 13 musei delle diocesi marchigiane ed evidenzia aspetti e sentimenti legati all’essere madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

