Viaggio spirituale in tragedia il bus dei pellegrini contro un tir | è strage tutto distrutto

Un viaggio spirituale si è trasformato in tragedia nel cuore della notte, quando un gruppo di fedeli in pellegrinaggio è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale. L’autobus che li trasportava, diretto verso una delle mete religiose più importanti della regione, si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Le prime ricostruzioni parlano di un impatto devastante che ha lasciato dietro di sé un bilancio drammatico. Nonostante le condizioni meteorologiche fossero favorevoli, qualcosa è andato storto lungo la tratta percorsa dal bus. Le autorità locali stanno ora cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto, ma alcune ipotesi iniziali puntano su un fattore umano come possibile causa dello schianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

