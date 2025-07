Viaggio spirituale finisce in tragedia | il bus di pellegrini si schianta contro un tir

Un pellegrinaggio religioso ha avuto un epilogo drammatico nelle prime ore del mattino. Un autobus carico di fedeli diretto verso uno dei più importanti luoghi di culto della regione, è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale con un mezzo pesante. L’impatto, avvenuto su un tratto particolarmente trafficato durante la stagione dei pellegrinaggi, ha provocato un bilancio tragico e lasciato la comunità in stato di shock. Leggi anche: Eclissi totale di sole, l’Italia resterà al buio: ecco quando, la data da segnare Tragedia in India, scontro tra pullman e camion. L’incidente ha avuto luogo in mattinata nello stato indiano del Jharkhand. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Viaggio spirituale finisce in tragedia: il bus di pellegrini si schianta contro un tir

In questa notizia si parla di: viaggio - spirituale - finisce - tragedia

Un viaggio spirituale nel cuore della Romagna - Il coinvolgente richiamo del Giubileo si snoda anche tra i borghi incastonati lungo ’ I Percorsi del Savio ’.

Trezzano sul Naviglio. “Eccomi qua 2025”: il viaggio spirituale del poeta sociale calabrese Pasquale Addisi - Un’opera intrisa di autenticità e visione poetica: si intitola Eccomi qua 2025 il nuovo libro di Pasquale Addisi, pubblicato nella collana “Le Perle Audiolibri” dell’Aletti Editore.

Barbara Jatta: «Tra bellezza e politica, il Raffaello restaurato è un viaggio spirituale» - Il direttore del Musei Vaticani: «È il nostro segnale per Leone XIV per cui l’arte è un veicolo di fede.

Sessione di turismo spirituale finisce in tragedia: turista ingerisce ayahuasca ma si sente male e muore; Dalla Basilicata ad Assisi, 500 chilometri a piedi per portare il cavallo cieco da San Francesco; Perù, turismo spirituale finisce in tragedia: 41enne ingerisce l’ayahuasca e muore.

Sessione di turismo spirituale finisce in tragedia: turista ingerisce ... - Una sessione di turismo spirituale è finita in tragedia in Perù dove le autorità hanno avviato un'indagine sulla morte di un turista statunitense di 41 anni, crollato improvvisamente dopo aver ... Come scrive fanpage.it