Nove comuni, nove serate, nove autori e autrici. ’Libri sotto le stelle’ non è solo un viaggio letterario alla scoperta della terra di Mugello e dei suoi musei, palazzi, giardini e piazze, ma soprattutto un invito a fermarsi, a riflettere insieme perché tra le stelle illuminate dal cielo d’agosto ognuno possa trovare la propria. La prima edizione della rassegna ideata da Daniela Morozzi insieme alla Compagnia Teatrale Catalyst, Teatro Corsini di Barberino di Mugello e Lo Stanzone delle Apparizioni è un modello virtuoso di collaborazione territoriale che unisce l’ Unione Montana dei comuni del Mugello con la Città Metropolitana di Firenze: la manifestazione – in programma dal primo al 30 agosto – racconta la passione della scrittura e il piacere della lettura con tanti ospiti d’eccezione, a partire da Andrea Danilo Conte, che inaugura il festival nel Cortile delle Domenicane di Marradi presentando il romanzo d’esordio ’Per giusta causa’, capostipite del filone letterario del social legal thriller. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaggio letterario in Mugello. Agosto con la potenza della parola

