Viaggi all’estero il dottor Gregis | I consigli per evitare infezioni

Quando si viaggia all’estero, soprattutto in Paesi che hanno standard igienico sanitari diversi dai nostri, bisogna prestare attenzione a ridurre i rischi di contrarre infezioni. È necessario stare attenti in modo particolare se ci si reca in località al di fuori dei circuiti turistici classici. Per tutelare la propria salute, risulta utile conoscere e osservare alcuni accorgimenti: rivolgendosi alle Asst del territorio è possibile chiedere una consulenza considerando la tipologia di viaggio. Per saperne di più, abbiamo intervistato il dottor Giampietro Gregis, direttore della struttura complessa vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive dell’Asst Papa Giovanni XXIII, chiedendogli alcuni consigli su come comportarsi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

