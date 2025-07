Via Zabarella i beni delle Brigate Rosse pignorati 51 anni dopo l' omicidio Piero Mazzola | Era la mia promessa a papà Giuseppe

PADOVA - Piero Mazzola ha trascorso due terzi della sua esistenza, con i fratelli Antonio, Mario e Anna, e la madre Giuditta finché è stata in vita, a cercare giustizia per la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Via Zabarella, i beni delle Brigate Rosse pignorati 51 anni dopo l'omicidio. Piero Mazzola: «Era la mia promessa a papà Giuseppe»

