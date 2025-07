Via Vergheretana riaperta di notte Ora resta chiusa in orario diurno

Via Vergheretana non sarà più completamente chiusa al traffico per la durata dei lavori alla nuova fognatura. Da ieri e fino a venerdì 8 agosto, e poi da lunedì 18 agosto a venerdì 12 settembre, la circolazione sarà consentita di sera, dalle 18.30 alle 7.30. Resta invece confermato il divieto di transito di giorno, dalle 7.30 alle 18.30, con l'esclusione dei fine settimana, quando la strada è sempre percorribile. Il nuovo provvedimento introduce novità anche per i residenti di Santa Cristina a Mezzana e degli abitati vicini all'area dei lavori, per cui era stato studiato un bypass d'accesso da via Chiti, via Marcignano, via del Camposanto: su via Chiti e via Marcignano, da lunedì 28 luglio a venerdì 8 agosto e da lunedì 18 agosto a venerdì 12 settembre, nella fascia oraria dalle 7.

