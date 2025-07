Via Malaspina pericolo per pedoni e auto accanto al cantiere dell' Anello ferroviario

L'apertura del cantiere dell'Anello ferroviario in via Malaspina ha creato una strettoia, non adeguatamente segnalata, pericolosissima sia per i pedoni che camminano sul marciapiede che per i veicoli. Sabato scorso 26 luglio una macchina, a causa probabilmente dell'alta velocità, ha carambolato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

