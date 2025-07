Via libera della Camera al decreto Università è legge

Via libera dell'Aula della Camera al decreto Università . I sì sono stati 149, i no 91 e 3 gli astenuti. Il testo - che prevede, tra l'altro, uno stanziamento di fondi per gli enti di ricerca vigilati dal MUR, lo sblocco delle procedure per la stabilizzazione di precari del Cnr e una serie di agevolazioni fiscali per l'accesso alle borse di studio - è legge. Nel corso dell'esame in Senato è stato inserito anche uno stanziamento di 1 milione nel 2025 per garantire la prosecuzione delle attività dell' Opera nazionale Montessori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Via libera della Camera al decreto Università , è legge

Approvato dal Senato il decreto Università : misure urgenti per scuola, ricerca e sanità . Il testo passa ora alla Camera per l’esame definitivo. Vai su Facebook

