Via della Loggia a senso unico buona la prima con riserva | Test sulla viabilità del futuro Ma i bus non passano al Guasco

ANCONA «Buona la prima, anche se ci sono alcune criticità da dover risolvere». È tutto nelle parole dell?assessore alla Mobilità , Giovanni Zinni, il bilancio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Via della Loggia a senso unico, buona la prima (con riserva): «Test sulla viabilità del futuro». Ma i bus non passano al Guasco

Ancona, la prima risposta al caos traffico, Zinni: «Semaforo e senso ... - La prima risposta al caos traffico in via della Loggia passerà dai semafori per il senso unico alternato. Si legge su corriereadriatico.it