Via del Faro si va verso una soluzione

Novanta posti nel park Santa Palazia di via Birarelli e un’area destinata a parcheggio in via del Faro: l’amministrazione comunale sta lavorando alla realizzazione dei due progetti, il primo in fase molto piĂą avanzata, e l’assessore Stefano Tombolini ne ha parlato ieri mattina in consiglio comunale, in seguito all’interrogazione di Susanna Dini: "Per il parcheggio Santa Palazia abbiamo sottoscritto da qualche giorno una convenzione con demanio e sovrintendenza, che permette l’utilizzo decennale all’amministrazione comunale che si impegna a utilizzarlo occupandosi della manutenzione straordinaria per il suo utilizzo in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Via del Faro, si va verso una soluzione"

In questa notizia si parla di: faro - soluzione - comunale - santa

Torre Faro, problema viabilitĂ . Si attendono anche i lavori per la nuova piazza dell'Angelo Vai su Facebook

Via del Faro, si va verso una soluzione; Controcorrente cresce in provincia di Ragusa, inaugurato un FARO a Vittoria: Saro Firullo sarĂ il guardiano; Santa Marinella, il Comune a lavoro per risolvere le infiltrazioni nelle scuole.

"Via del Faro, si va verso una soluzione" - Novanta posti nel park Santa Palazia di via Birarelli e un’area destinata a parcheggio in via del Faro: l’amministrazione ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Allo Stadio comunale Nicola Lapi di Trani compaiono le torri faro, ma l ... - Allo stadio comunale Nicola Lapi compaiono le torri faro e scompare l’erba del terreno di gioco. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it