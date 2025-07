È accusato di aver maltrattato la madre e la sorella perché le due donne avrebbero avuto la “colpa“ di essersi occidentalizzate. Per questo, secondo quanto ricostruito dall’accusa, avrebbe tenuto " condotte aggressive, intimidatorie e ingiuriose" nei loro confronti, dimostrando un atteggiamento sprezzante e di presunta superiorità in quanto “maschio di casa“. Azioni violente che risalirebbero almeno ad aprile. Un ruolo rivendicato, sempre secondo l’accusa, con ripetute azioni che si sarebbero concretizzate nel "maltrattare la madre e in alcune occasioni anche la sorella minore, ponendo in essere condotte aggressive, intimidatorie e ingiuriose, consegni lesivi dell’integrità fisica e pregiudizievole per l’incolumità delle due, tali da cagionare loro sofferenza e umiliazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Vi state troppo occidentalizzando" “Perseguita“ mamma e sorella