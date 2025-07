Vi dico come è morto davvero! Ozzy Osbourne la rivelazione sconvolgente

Per milioni di fan in tutto il mondo, Ozzy Osbourne non era soltanto una rockstar, ma un’icona oltre la musica. Un simbolo di eccessi, ribellione e resistenza. Il suo volto segnato, la voce graffiata, i movimenti incerti degli ultimi anni: tutto sembrava raccontare la parabola di un uomo che aveva attraversato l’inferno e ne era uscito comunque vivo. La sua figura era diventata quasi mitologica, incastonata tra le pagine più controverse e affascinanti della storia del rock. La sua morte, a 76 anni, non è soltanto la fine di una carriera ma la chiusura di un’epoca. Leggi anche: Addio Ozzy Osbourne: il mondo della musica piange il “principe delle tenebre” Nessuno si aspettava che il live di Birmingham, pochi giorni prima, sarebbe stato il suo ultimo saluto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

