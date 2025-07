Vertice sulla sicurezza Piantedosi a Palermo nel giorno degli anniversari degli omicidi Costa Cassarà e Antiochia

C'è una data per la visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Palermo, annunciata dopo il vertice sul tema sicurezza avuto a Roma, lo scorso 16 luglio, col sindaco Roberto Lagalla e l'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani. Il titolare del Viminale, come riporta l'Adnkronos. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Vertice sulla sicurezza, Piantedosi a Palermo nel giorno degli omicidi di Costa, Cassarà e Antiochia - Il ministro dell'Interno parteciperà alla commemorazione del vicequestore e dell'agente uccisi il 6 agosto 1985 in viale Croce Rossa. Riporta palermotoday.it

Palermo insicura, la Cgil chiede il coinvolgimento di categorie sociali e produttive al vertice in Prefettura con Piantedosi - Palermo 29 luglio 2025 – Un incontro allargato alle categorie produttive e sociali anche a latere del vertice in Prefettura. Secondo blogsicilia.it