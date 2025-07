Vertenza Arcelor Mittal Luogosano parte il monitoraggio dell’accordo del 30 giugno

Mercoledì 30 luglio alle ore 10 si terrĂ in modalitĂ remota il primo incontro di monitoraggio sull'accordo siglato lo scorso 30 giugno tra le Organizzazioni Sindacali, la Regione Campania e Arcelor Mittal Luogosano.Lavoratori e istituzioni protagonisti del confrontoL'appuntamento rappresenta un.

VIDEO- Vertenza Arcelor Mittal: i primi 100 giorni e nuovi spiragli - Tempo di lettura: 2 minuti   “ I primi 100 giorni di Luogosano”, con queste parole il Segretario della Cgil Fiom Giuseppe Morsa, commenta l’assemblea generale dei lavoratori di Arcelor Mittal organizzata a Taurasi alla quale hanno partecipato il sindaco di Luogosano, di San Mango e di Atripalda, Il consigliere Regionale Maurizio Petracca, Il Segretario Regionale Massimiliano Guglielmi ed il coordinatore nazionale della FIOM per la siderurgia Loris Scarpa.

Arcelor Mittal, l’impegno del Ministro: avanti il percorso di tutela - Tempo di lettura: 2 minuti Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo aver partecipato al ventennale dalla fondazione della fabbrica irpina Altergon ( CLICCA E LEGGI QUI) ha proseguito la sua giornata in provincia di Avellino partecipando ad un tavolo in Prefettura alla presenza dei una delegazione dei lavoratori dell’ Alcerolmittal.

“ArcelorMittal chiude lo stabilimento di Luogosano: avviata la procedura per la CIGS e licenziamento di 64 lavoratori” - ArcelorMittal Avellino e Canossa Spa ha ufficialmente avviato la richiesta di esame congiunto al Ministero del Lavoro per l’attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessa ... Da irpiniaoggi.it