verso il trapianto cuore scortato dalla polizia

La polizia stradale c’è sempre per garantire sicurezza, certo. Ma anche per assicurare la tempestivitĂ dei soccorsi, un aspetto determinante e strategico per la collettivitĂ e per assistere mezzi sanitari che si spostano da un presidio all’altro. Com’è successo una manciata di ore fa, quando gli agenti hanno scortato un cuore che doveva arrivare in sala operatoria. Infatti i poliziotti della Polizia Stradale di Pistoia si sono prestati a scortare, in condizioni di emergenza, un’auto medica, impegnata nel trasporto di organi, dal presidio ospedaliero San Jacopo di Pistoia al Santa Maria alle Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

